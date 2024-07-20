СМИ: во время атаки на Крым уничтожены два патрульно-десантных катера 'Тунец' оккупантов (фото, видео)

18 июля 2024 воздушные и морские дроны СБУ и ВМС ВСУ атаковали базу береговой охраны россиян на озере Донузлав в оккупированном Крыму. Во время атаки могли быть повреждены и патрульно-десантные катера оккупантов.

Как сообщает сообщество "КіберБорошно" в своем Telegram-канале, "в результате атаки в районе озера Донузлав морскими дронами был уничтожен патрульно-десантный катер КС-701 "Тунец", скорее всего в количестве двух штук".

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Аналитики идентифицировали, что поражение "Тунца" можно увидеть в конце видео атаки дронов, что было распространено в соцсетях.

Между тем, издание "Крым Реалии" (проект Радио Свобода) опубликовало спутниковые снимки от мониторинга пожаров NASA. На них зафиксирован пожар в районе Новоозерного, где раздавались взрывы при атаке на базу россиян на Донузлаве.

Последствия взрыва на базе оккупантов в Новоозерном. Источник: ua.krymr.com Последствия взрыва на базе оккупантов в Новоозерном. Источник: ua.krymr.com

Последствия взрыва на базе оккупантов в Новоозерном. Источник: ua.krymr.com Последствия взрыва на базе оккупантов в Новоозерном. Источник: ua.krymr.com

В зону пожара могли попасть места хранения техники оккупантов и их воинская часть.

Последствия взрыва на базе оккупантов в Новоозерном. Источник: t.me/Crimeanwind/64036 Последствия взрыва на базе оккупантов в Новоозерном. Источник: t.me/Crimeanwind/64036

Последствия взрыва на базе оккупантов в Новоозерном. Источник: t.me/Crimeanwind/64036 Последствия взрыва на базе оккупантов в Новоозерном. Источник: t.me/Crimeanwind/64036

Последствия взрыва на базе оккупантов в Новоозерном. Источник: t.me/Crimeanwind/64036 Последствия взрыва на базе оккупантов в Новоозерном. Источник: t.me/Crimeanwind/64036

Отмечается, что в заливе Донузлав до 2014 года размещалась Южная военно-морская база, которая была частью Военно-морских сил Украины.

После оккупации Крыма российские военные здесь разместили Крымскую военно-морскую базу ВМФ РФ (Новоозерненский пункт базирования).

Напомним, в ночь с 17 на 18 июля на территории временно оккупированного Россией Крыма, вблизи озера Донузлав, прогремели взрывы. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что украинские силы нанесли удар по ряду российских военных объектов с помощью беспилотных надводных и воздушных аппаратов. Эта операция была проведена СБУ совместно с Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ).

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