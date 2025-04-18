Соглашение о полезных ископаемых: США и Украина подписали меморандум

Украина и Соединенные Штаты подписали меморандум, фиксирующий намерения обеих стран завершить работу над новым экономическим соглашением, выгодным для обоих народов. Меморандум также подчеркивает намерение американского народа поддержать Украину на пути укрепления ее независимости, безопасности и суверенитета.

"Сегодня мы сделали важный шаг к подписанию Соглашения об экономическом партнерстве с США. Подписанный меморандум свидетельствует о слаженной работе наших команд и совместном стремлении довести документ до завершения и заключить взаимовыгодное соглашение". Об этом сообщила вице-премьер - министерша экономики Юлия Свириденко.

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Она также сообщила о подготовке к созданию Фонда инвестиций в восстановление Украины. Планируемое соглашение должно открыть путь к масштабным инвестициям, обновлению инфраструктуры и развитию стратегического партнерства между двумя государствами.

Следующими этапами станет окончательное согласование текста соглашения, его подписание и последующая ратификация парламентами обеих стран.

Ранее мы рассказывали, что генсек НАТО заявил, что вступление Украины в НАТО необратимо, однако есть нюанс.

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