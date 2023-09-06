Рада назначила Рустема Умерова новым министром обороны Украины

6 сентября на заседании Верховной Рады народные депутаты проголосовали за назначение нового министра обороны Украины. Им стал Рустем Умеров.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, за кандидатуру Умерова проголосовали 338 народных избранников. Решение поддержали все фракции.

Читайте также: "Это неправда, и я хочу это вам здесь доказать": Резников прокомментировал скандал с зимними куртками для ВСУ и взвесил одежду (видео)

Рустем Энверович Умеров – 41-летний этнический крымский татарин. Он родился в Узбекистане 19 апреля 1982 года. Здесь проживала его семья, депортированная из Крыма в 1944 году.

Окончил Национальную Академию Управления по специальностям "экономика" и "финансы". Учился в НТТУ "КПИ" на специальности "информатика и информационные технологии".

С 2006 по 2019 год – помощник народного депутата Мустафы Джемилева.

С 2011 по 2013 год – соучредитель "Фонда Развития Крыма".

2019 год – избран народным депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии Голос.

2022 – член украинской делегации на переговорах с россией в Беларуси.

7 сентября 2022 года Верховная Рада назначила Умерова главой Фонда госимущества.

Напомним, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны. На следующий день Резников написал заявление об увольнении.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!