Спанакопита: рецепт греческого пирога с творогом и шпинатом
Спанакопита — традиционное блюдо греческой кухни: пирог со слоями тоненького и хрустящего теста фило и сочной начинки из шпината и сыров. Для начинки используют разные сорта сыров – фета, сулугуни, рикотта и другие мягкие сыры. Рецептом поделился Shuba.
Ингредиенты:
– Тесто фило, лист – 400 г
– Шпинат – 300 г
– Сыр фета – 200 г
– Сыр сулугуни – 180 г
– Сыр кисломолочный – 180 г
– яйца куриные – 4 шт.
– Петрушка, пучок – 1/2 шт.
– укроп, пучок – 1/2 шт.
– Лук зеленый – 5 шт.
– масло сливочное – 70 г
– оливковое масло – 20 г
– Прованские травы – 1 ч. л.
– Соль – по вкусу
– Перец черный молотый – по вкусу
– Кунжут белый – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Разморозьте тесто фило в холодильнике.
2. Вымойте и обсушите зелень.
3. Грубо порежьте шпинат и мелко другую зелень.
4. К зелени добавьте размятую фету, грубо натертый сулугуни и кисломолочный сыр.
5. Добавьте соль, щепотку перца, прованские травы и слегка взбитые яйца и перемешайте.
6. В миске растопите сливочное масло, добавьте оливковое масло.
7. Половину листа фило, смажьте маслом, накройте второй половиной, смажьте еще и выложите начинку.
8. Сверните трубочкой, сформируйте улитку, выложите в смазанную форму для выпекания. Таким образом сформируйте весь пирог.
9. Пирог смажьте маслом и присыпьте кунжутом.
10.Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 35-40 мин.
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