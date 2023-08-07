Спанакопіта: рецепт грецького пирога з сиром та шпинатом
Спанакопіта — це традиційна страва грецької кухні: пиріг із шарами тоненького та хрусткого тіста філо і соковитої начинки зі шпинату та сирів. Для начинки використовують різні сорти сирів – фета, сулугуні, рікотта та інші м’які сири. Рецептом поділився Shuba.
Інгредієнти:
– Тісто філо, лист – 400 г
– Шпинат – 300 г
– Сир фета – 200 г
– Сир сулугуні – 180 г
– Сир кисломолочний – 180 г
– Яйця курячі – 4 шт.
– Петрушка, пучок – 1/2 шт.
– Кріп, пучок – 1/2 шт.
– Цибуля зелена – 5 шт.
– Масло вершкове – 70 г
– Оливкова олія – 20 г
– Прованські трави – 1 ч. л.
– Сіль – за смаком
– Перець чорний мелений – за смаком
– Кунжут білий – за смаком
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Спосіб приготування:
1. Розморозьте тісто філо в холодильнику.
2. Помийте та обсушіть зелень.
3. Грубо поріжте шпинат та дрібно – іншу зелень.
4. До зелені додайте розімʼяту фету, натертий грубо сулугуні та кисломолочний сир.
5. Додайте сіль, дрібку перцю, прованські трави та злегка збиті яйця і перемішайте.
6. В мисці розтопіть вершкове масло, додайте оливкову олію.
7. Половину листа філо, змастіть маслом, накрийте другою половиною, змастіть ще і викладіть начинку.
8. Згорніть трубочкою, сформуйте равлика, викладіть в змащену форму для випікання. Таким чином сформуйте весь пиріг.
9. Пиріг змажте маслом та присипте кунжутом.
10.Випікайте в розігрітій до 180°С духовці 35-40 хв.
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