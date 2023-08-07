Спанакопіта: рецепт грецького пирога з сиром та шпинатом

Спанакопіта — це традиційна страва грецької кухні: пиріг із шарами тоненького та хрусткого тіста філо і соковитої начинки зі шпинату та сирів. Для начинки використовують різні сорти сирів – фета, сулугуні, рікотта та інші м’які сири. Рецептом поділився Shuba.

Інгредієнти:

– Тісто філо, лист – 400 г

– Шпинат – 300 г

– Сир фета – 200 г

– Сир сулугуні – 180 г

– Сир кисломолочний – 180 г

– Яйця курячі – 4 шт.

– Петрушка, пучок – 1/2 шт.

– Кріп, пучок – 1/2 шт.

– Цибуля зелена – 5 шт.

– Масло вершкове – 70 г

– Оливкова олія – 20 г

– Прованські трави – 1 ч. л.

– Сіль – за смаком

– Перець чорний мелений – за смаком

– Кунжут білий – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Розморозьте тісто філо в холодильнику.

2. Помийте та обсушіть зелень.

3. Грубо поріжте шпинат та дрібно – іншу зелень.

4. До зелені додайте розімʼяту фету, натертий грубо сулугуні та кисломолочний сир.

5. Додайте сіль, дрібку перцю, прованські трави та злегка збиті яйця і перемішайте.

6. В мисці розтопіть вершкове масло, додайте оливкову олію.

7. Половину листа філо, змастіть маслом, накрийте другою половиною, змастіть ще і викладіть начинку.

8. Згорніть трубочкою, сформуйте равлика, викладіть в змащену форму для випікання. Таким чином сформуйте весь пиріг.

9. Пиріг змажте маслом та присипте кунжутом.

10.Випікайте в розігрітій до 180°С духовці 35-40 хв.

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