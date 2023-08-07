Спанакопита: рецепт греческого пирога с творогом и шпинатом

Спанакопита — традиционное блюдо греческой кухни: пирог со слоями тоненького и хрустящего теста фило и сочной начинки из шпината и сыров. Для начинки используют разные сорта сыров – фета, сулугуни, рикотта и другие мягкие сыры. Рецептом поделился Shuba.

Ингредиенты:

– Тесто фило, лист – 400 г

– Шпинат – 300 г

– Сыр фета – 200 г

– Сыр сулугуни – 180 г

– Сыр кисломолочный – 180 г

– яйца куриные – 4 шт.

– Петрушка, пучок – 1/2 шт.

– укроп, пучок – 1/2 шт.

– Лук зеленый – 5 шт.

– масло сливочное – 70 г

– оливковое масло – 20 г

– Прованские травы – 1 ч. л.

– Соль – по вкусу

– Перец черный молотый – по вкусу

– Кунжут белый – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Разморозьте тесто фило в холодильнике.

2. Вымойте и обсушите зелень.

3. Грубо порежьте шпинат и мелко другую зелень.

4. К зелени добавьте размятую фету, грубо натертый сулугуни и кисломолочный сыр.

5. Добавьте соль, щепотку перца, прованские травы и слегка взбитые яйца и перемешайте.

6. В миске растопите сливочное масло, добавьте оливковое масло.

7. Половину листа фило, смажьте маслом, накройте второй половиной, смажьте еще и выложите начинку.

8. Сверните трубочкой, сформируйте улитку, выложите в смазанную форму для выпекания. Таким образом сформируйте весь пирог.

9. Пирог смажьте маслом и присыпьте кунжутом.

10.Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 35-40 мин.

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