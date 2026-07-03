Справится даже новичок: рецепт маринованных кабачков в кетчупе на зиму

Сезон кабачков – идеальное время, чтобы пополнить запасы домашней консервации. Одним из самых популярных рецептов остаются маринованные кабачки с кетчупом чили. Они получаются хрустящими, ароматными, с легкой стрижкой и прекрасно сочетаются с мясными блюдами, картофелем и разнообразными гарнирами.

Для приготовления понадобятся доступные продукты, а сам рецепт не требует особых кулинарных навыков. Рецептом поделилась фудблогерка Diali Cooking на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

2 кг кабачков;

4 стакана воды;

1/2 стакана 9% уксуса;

1 стакан сахара;

1 ст. л. соли;

4 ст. л. кетчупа чили;

по 5 горошин черного перца в каждую банку;

гвоздика – по желанию.

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Способ приготовления

Кабачки хорошо вымойте и нарежьте кружками толщиной примерно 1 см. Банки тщательно вымойте и простерилизуйте в духовке при температуре 100 градусов в течение 10-15 минут. Крышки прокипятите в воде несколько минут. Для маринада соедините воду, сахар, соль, кетчуп чили и уксус. Поставьте смесь на плиту, доведите до кипения периодически помешивая до полного растворения ингредиентов. На дно каждой банки уложите горошины черного перца. При желании добавьте несколько бутонов гвоздики. Плотно наполните банки подготовленными кружочками кабачков. Залейте овощи кипящим маринадом до самого верха. Сразу герметично закрутите банки стерильными крышками. При желании заготовки можно дополнительно простерилизовать в течение 10 минут. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом или полотенцем и оставьте до полного охлаждения. После этого перенесите консервацию в холодное место для хранения.

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