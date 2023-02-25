Стало известно, какие периоды зачислят в страховой стаж во время войны

В условиях военного положения законодательство по страховому стажу претерпело определенные изменения. Граждане могут столкнуться с проблемой, когда периоды работы перестали засчитываться в страховой стаж.

Чтобы шел страховой стаж, работодатель должен платить за работника, а предприниматель также за себя, страховые взносы и своевременно отчитываться. Об этом сообщает NV.

Отмечается, что отдельные категории могут не платить взносы, в частности, в периоды:

нахождение работника в отпуске без сохранения заработной платы (за свой счет);

приостановление действия трудового договора;

прохождение военной службы мобилизованными работниками.

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Кроме того, с 1 марта 2022 г. и в течение 12 месяцев после отмены военного положения разрешено не платить страховые взносы за себя предпринимателям.

Время прохождения военной службы засчитывается гражданам Украины в их страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы. Кроме того, в страховой стаж работника причисляются:

периоды простоя, учитывая, что за это время работодатель обязан уплачивать страховые взносы на сумму не менее минимальной;

время работы по совместительству и совмещению.

В случае приостановления трудового договора возмещение заработной платы и страховых взносов в полном объеме возлагается на государство, осуществляющее вооруженную агрессию против Украины. То есть насчитать должны после привлечения россии к ответственности. Однако чтобы обезопасить себя, можно:

устроиться на работу по совместительству без прекращения трудовых отношений; зарегистрироваться предпринимателем и самостоятельно уплачивать страховые взносы за себя; оказывать услуги (выполнять работы) по договорам гражданско-правового характера; уволиться с работы и встать на учет в центре занятости или сразу найти новую работу.

Напомним, что в Пенсионном фонде объяснили, что некоторые пенсионеры могут получить компенсационную доплату своей пенсии. Это разрешено при достижении определенного возраста.

Также украинское правительство запускает пенсионную реформу. В частности, речь идет о накопительной пенсионной системе. Ожидается, что взносы в Пенсионный фонд будут идти как от работодателя, так и государства на паритетной основе. Больше о накопительной пенсии читайте в нашем материале.

В Украине граждане, ставшие почетными донорами, имеют право на получение надбавки к пенсии. Ее размер – 10% от прожиточного минимума.

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