Стало известно, какие тарифы на газ будут в июле

В Украине с 1 июля изменилась стоимость водоснабжения населения и электроэнергии для бытовых потребителей. Тарифы на газ остались без изменений.

В зависимости от компании цены голубого горючего будут колебаться от 7,70 до 9,99 грн за кубометр. В то же время, почти 98% бытовых потребителей являются клиентами "Нафтогаза".

Для них установлен тариф на газ 7,96 грн. за кубометр. Данный тариф будет действовать до конца апреля 2024 года. В свою очередь, семь поставщиков предоставляют газ по цене ниже 8 грн, а еще пять – дороже.

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На июль 2023 установлены следующие расценки:

ООО "ЭРУ ЛЮДЯМ" - 7,70

ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" – 7,799

ООО "ГК "НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ" - 7,96

ООО "ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ" – 7,96

ООО "ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД" – 7,98

ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ" – 7,99

ООО "ГАЛНЕФТЕГАЗ" ЧП "ОККО КОНТРАКТ" - 7,99

ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20

ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46

ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46

ООО "АСКАНИЯ ЭНЕРДЖИ" – 9,95

ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС" ТМ "Светогаз" – 9,99

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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