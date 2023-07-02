Стало відомо, які тарифи на газ будуть у липні

В Україні з 1 липня змінилася вартість водопостачання для населення та електроенергії для побутових споживачів. Тарифи на газ залишилися без змін.

Залежно від компанії, ціни блакитного пального коливатимуться від 7,70 до 9,99 грн за кубометр. Водночас майже 98% побутових споживачів є клієнтами "Нафтогазу.

Для них встановлено тариф на газ 7,96 грн за кубометр. Цей тариф діятиме до кінця квітня 2024 року. Своєю чергою, сім постачальників надають газ за ціною, нижчою за 8 грн, а ще п'ять – дорожче.

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На липень 2023 року встановлено такі розцінки:

ТОВ "ЕРУ ЛЮДЯМ" – 7,70

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" – 7,799

ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" – 7,96

ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ" – 7,96

ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД" – 7,98

ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ" – 7,99

ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" ПП "ОККО КОНТРАКТ" – 7,99

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" – 8,20

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) – 8,46

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) – 8,46

ТОВ "АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ" – 9,95

ТОВ "РІТЕЙЛ СЕРВІС" ТМ "Світлогаз" – 9,99

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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