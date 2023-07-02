Стало известно, какие тарифы на газ будут в июле
В Украине с 1 июля изменилась стоимость водоснабжения населения и электроэнергии для бытовых потребителей. Тарифы на газ остались без изменений.
В зависимости от компании цены голубого горючего будут колебаться от 7,70 до 9,99 грн за кубометр. В то же время, почти 98% бытовых потребителей являются клиентами "Нафтогаза".
Для них установлен тариф на газ 7,96 грн. за кубометр. Данный тариф будет действовать до конца апреля 2024 года. В свою очередь, семь поставщиков предоставляют газ по цене ниже 8 грн, а еще пять – дороже.
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На июль 2023 установлены следующие расценки:
- ООО "ЭРУ ЛЮДЯМ" - 7,70
- ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" – 7,799
- ООО "ГК "НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ" - 7,96
- ООО "ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ" – 7,96
- ООО "ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД" – 7,98
- ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ" – 7,99
- ООО "ГАЛНЕФТЕГАЗ" ЧП "ОККО КОНТРАКТ" - 7,99
- ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20
- ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46
- ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46
- ООО "АСКАНИЯ ЭНЕРДЖИ" – 9,95
- ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС" ТМ "Светогаз" – 9,99
Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.
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