Стало известно, какой будет погода на День государственного флага Украины 2024

В Украине до конца августа ожидаются температурные качели. Доминирующая жара будет то спадать, то возвращаться.

Синоптица Наталья Диденко обнародовала подробный прогноз по погодным условиям в Украине. По ее словам, "комфортная погода" ожидается только в начале сентября.

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В пятницу, 23 августа, в День Государственного флага в Украине ожидается жаркая и сухая погода. Дождь возможен только на ночь в Донецкой области, ожидается гроза.

Температура воздуха на юге, востоке и большинстве центральных областей поднимется до 35 градусов.

Погода в Украине. Источник: facebook.com/UkrHMC Погода в Украине. Источник: facebook.com/UkrHMC

Не выше 30 градусов ожидается на западе, севере, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях.

В Киеве жара ослабнет до 27 градусов, а вот 24 августа в столице снова начнет теплеть. В День Независимости ожидается 29 градусов.

"А с воскресенья жара снова усилится. Дыхнуть легче можно будет 1-2 сентября, температура воздуха снизится до комфортной", – добавила Диденко.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Украине на сентябрь.

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