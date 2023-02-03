Стало известно, кому в феврале повысят тарифы на коммуналку

В феврале 2023 года большинство коммунальных тарифов в Украине останется без изменений. Впрочем, некоторым украинцам все-таки изменят цены на коммуналку.

Речь идет о тарифах на некоторых коммунальных предприятиях, которые могут с помощью местных властей пересматривать цены. Например, такое решение было принято в Бориславе Львовской области, где пересмотрели тарифы на холодную воду, пишет OBOZREVATEL.

Отмечается, что коммунальные предприятия обязаны заранее сообщать о пересмотре цен. Поэтому стоит хотя бы раз в месяц посещать сайт местного самоуправления.

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"Тариф на централизованный водоотвод увеличится для всех потребителей на 3 грн. 19 коп. и составит 17 грн. 06 копеек", – отметили в сообщении Бориславского горсовета.

Уточняется, что в январе 2023 стоимость воды должны были пересмотреть по всей Украине, однако это решение отсрочили.

В то же время стоимость газа, электроэнергии, отопления и горячей воды должна оставаться устойчивой в ближайшие месяцы.

Напомним, что Украина тратит большие средства на восстановление критической инфраструктуры и объектов энергетики. Поэтому украинцы начинают вдаваться в вопрос: вырастут ли тарифы на коммунальные тарифы в 2023 году.

Специалисты рекомендуют, чтобы не тратить больше денег на отопление, установить газовые счетчики, если вы еще этого не сделали. Тогда вы будете платить только за потребленное топливо.

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