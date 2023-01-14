Стало известно, кто из пенсионеров получит прибавку к пенсии в 2023 году

В Украине пенсионеры имеют право на доплаты к пенсионным выплатам. Согласно законодательству, таких дополнительных выплат предусмотрено несколько.

В частности, согласно постановлению Кабмина №849, граждане в возрасте от 70 лет имеют право на дополнительные выплаты в размере от 300 до почти 600 гривен в месяц. Об этом сообщает "24 Канал".

Впрочем, выплаты будут колебаться в зависимости от возраста пенсионера, в частности:

лица, достигшие 80-летнего возраста и более, получат до 579 гривен;

пенсионеры, которым исполнилось от 75 до 80 лет – до 456 гривен;

граждане 70-летнего возраста – 300 гривен доплаты.

Кроме того, пенсионеры могут рассчитывать на доплаты за сверхурочный стаж. Речь идет о дополнительном 1% от пенсии за каждый полный год работы.

Сверхурочным стажем для вышедших на пенсию до 1 октября 2022 года считается более 20 лет для женщин и 25 для мужчин.

Для вышедших на пенсию после 2011 года сверхнормативным считается стаж более 30 лет для женщин и 35 для мужчин.

Отметим, что в Украине существует несколько видов пенсий по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца. В результате человеку, который имеет право на несколько видов пенсий, назначается один из них по его выбору.

Ранее стало известно, что не имеющие страхового стажа пенсионеры могут получить государственную помощь.

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