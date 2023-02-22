Стало известно, кто из пенсионеров после индексации получит прибавку всего 100 гривен.

В Украине 1 марта проведут масштабную индексацию пенсионных выплат. Предварительно пенсии должны повысить в среднем на 400-800 гривен.

Впрочем, некоторые пенсионеры получат минимальную доплату в размере 100 гривен. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина об индексации пенсий.

Отмечается, что минимальную доплату получат молодые пенсионеры, которым выплаты были назначены в 2020-2022 годах. На таком же уровне установлена сумма повышения для пенсионеров, которым назначение произошло несколько раньше.

Читайте также: Эксперт рассказал, чего ждать украинцам от индексации пенсий в марте

"Проект разработан прежде всего для обеспечения в 2023 году увеличения минимальных выплат наиболее уязвимым категориям пенсионеров, а также проведения индексации пенсий", - говорится в проекте постановления.

Добавим, глава Минсоцполитики Оксана Жолнович заявила, что власти ищут возможности повысить выплаты украинцам, получающим пенсию ниже минимальной.

Напомним, глава ПФУ Евгений Капинус объяснил, стоит ли украинцам ожидать повышения минимальной пенсии в 2023 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!