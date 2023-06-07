Стало известно о первых погибших от подрыва Каховской ГЭС

Мэр Олешек Евгений Рыщук сообщил о первых погибших в результате подрыва Каховской ГЭС. По его словам, известно о не менее трех жертвах.

Люди погибли в результате потопа. Об этом Рыщук сказал в комментарии "Суспільному".

"Есть у нас уже один человек погибший. В больницу сейчас привезли еще двоих. Я думаю их будет гораздо больше. Многие люди прикованы к постели, были безноги, как безногий человек залезет на крышу?" – рассказал городской голова.

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Он отметил, что к вечеру среды, 7 июня, российские военные наконец-то начали эвакуировать людей с крыш. Пострадавших собирают в местной больнице, где рядом находится дом культуры и бомбоубежище, но никого не пускают туда.

В свою очередь в Херсонской ОВА сообщили, сколько домов затоплено во временно оккупированной Голой Пристани. По состоянию на 20.00 вечера в городе затоплено 196 жилых домов.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram. Он добавил, что уровень воды продолжает расти каждый час.

Напомним, из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В Офисе президента заявили, что подрыв Каховской гидроэлектростанции создает угрозу водоснабжению жителей Херсонской области и оккупированного Крыма, а также может негативно сказаться на состоянии Запорожской атомной электростанции.

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