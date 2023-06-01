Стало известно о смерти 97-летней женщины, называвшей себя матерью путина

В Грузии в возрасте 97 лет скончалась женщина, считавшая себя матерью российского диктатора владимира путина. По информации телеканала "Мтавари", Веру Путину похоронили 30 мая в селе Метехи Каспского муниципалитета на востоке страны.

Вера Путина жила в деревне Метехи, недалеко от Гори. Она родилась в 1926 году в деревне Терехино Очерского района Пермской области России. Там она познакомилась, по ее словам, с женатым мужчиной, от которого родила ребенка – то есть владимира путина.

Женщина рассказывала через некоторое время, вышла замуж за грузина и вместе с сыном переехала в Метеху. По ее словам, отчим плохо относился к ее сыну, и она решила его вместе со своими родителями отправить в Россию. Говорила, что с тех пор его больше не видела.

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Вера Путина утверждала, что сразу узнала своего сына, когда увидела телевизор. И будто ее мать перед смертью призналась, что сон Веры сам отказался от нее и просил не сообщать о его местонахождении.

"Я сама не могла его искать. Узнал бы мужчина – убил бы! А о том, что Володя через много лет устроился в КГБ, мне кто-то из наших бывших соседей по деревне проговорился. Наверное, тогда же сын и отчество сменил, и дату рождения с 50-го на 52-й переправил", – рассказывала Вера Путина журналистам.

Соседи Веры рассказывали журналистам, что женщине в некоторое время была приставлена охрана, и якобы у нее даже брали анализ ДНК.

Затем президент холдинга "Совершенно секретно" Артем Боровик заявлял, что готовится опубликовать историю с детства российского диктатора, но 9 марта 2000 года он погиб в авиакатастрофе, когда "намеревался лететь по детским фотографиям путина".

Польская писательница и журналистка Кристина Курчаб-Редлих ранее в интервью Радио Свобода подтверждала этот инцидент и заявляла, что российские силовики убрали журналиста Ваху Ибрагимова, который собрал факты о детстве путина и написал соответствующую книгу.

Согласно официальной биографии российского президента, путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде, его отец – Владимир Спиридонович Путин (1911-1999), мать – Путина (Шеломова) Мария Ивановна (1911 – 1998).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал Путина сборным образом террориста для Украины и ее жителей. В свою очередь окружение российского диктатора – щенки.

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