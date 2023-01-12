Стилистка показала, какие сумки будут актуальны в 2023 году (фото)

Актуальные сумки 2023 - какие сумки модны в этом году

Украинская стилистка Алина Михайленко назвала актуальные сумки на 2023 год. Среди них замшевые сумки, минимализм, четкие формы, винтаж и другие.

На своей странице в TikTok стилистка показала, как выглядят вышеназванные модели. Но не все украинцы оценили такие модные тренды, заявив, что такие вещи были еще у бабушек.

Актуальные сумки в 2023 году:

Замша.

Шоколадный цвет.

Гипербольшие сумки.

Микросумки.

Украинская стилистка Алина Михайленко показала стильные и актуальные сумки на 2023 год - модные тренды 2023 - актуальные сумки

Минимализм.

Четкие формы.

Украинская стилистка Алина Михайленко показала стильные и актуальные сумки на 2023 год - модные тренды 2023 - актуальные сумки

Винтаж.

Сумки в винтажной стилистике.

Стилистка посоветовала, что винтажные сумки лучше всего искать на таких платформах как realreal, Vestiaire Collective или в специализированных магазинах.

Украинская стилистка Алина Михайленко показала стильные и актуальные сумки на 2023 год - модные тренды 2023 - актуальные сумки

Напомним, украинская стилистка Алина Михайленко назвала актуальные джинсы на 2023 год. Среди них: оверсайз, низкая посадка, желтоватый цвет денима, карго и другие.

Зимнего сезона 2023 года особой популярностью пользуются короткие и объемные пуховики. Эта стильная куртка доступна в монохромных версиях в большинстве модных лейблов и домов.

Многие модные тенденции перейдут с прошлого года в новый 2023 год. Поэтому не все вещи списывайте со счетов, а лучше посмотрите ваш гардероб. Некоторые тренды будут востребованы и актуальны в 2023 году.

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