Стилистка показала сумки, которые будут актуальны в 2023 году (фото)

Стилистка Алина Михайленко назвала актуальные сумки, которые следует выбрать в 2023 году. По ее словам, трендовыми остаются замшевые модели и в шоколадном цвете.

В своем TikTok-канале она объяснила, что следует обратить внимание на гипербольшие сумки или наоборот микро. Эксперт из моды показала модели в базовых цветах.

Стильные сумки 2023 - стилист Алина Михайленко показала актуальные сумки - модные тренды 2023

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Кроме того, минималистические модели до сих пор на пике популярности и четкие формы.

Стильные сумки 2023 - стилист Алина Михайленко показала актуальные сумки - модные тренды 2023

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Михайленко советует обратить внимание на винтажные сумки и винтажную стилистику.

Стильные сумки 2023 - стилист Алина Михайленко показала актуальные сумки - модные тренды 2023

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Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

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