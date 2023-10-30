Стилисты назвали стрижки, которых следует избегать женщинам за 40 (фото)

Женщинам за 40 приходится бороться не только с морщинами, но и с выпадением и истощением волос. Оно становится тусклым, ломким и чаще выпадает.

Эксперты говорят, что скрыть проблемы с волосами помогут удачно подобранные прически. Они могут создать не только ощущение объема, но и скрыть недостатки на лице.

Своими советами поделились эксперт по вопросам волос и косметолог Ганим Абдулла и парикмахер-стилист Дани Эверсон. Они объяснили, какие прически прибавляют лет, а какие делают женщин моложе с виду.

Читайте также: Стилисты показали идеальные прически для зрелых женщин с тонкими волосами (фото)

В этот раз они обратили внимание на стрижку пикси.

Эксперты заметили, что подобная прическа придает объем тонким волосам и подчеркивает ваши черты, однако только в случае, если обрамляет лицо. Однако она может прибавить лет, если подобрана неверно.

По мнению профессионалов, женщинам за 40 не стоит стричь пикси, добавляя тупую (ровную) челку.

Ганима Абдулла объяснила: несмотря на то, что эта стрижка выглядит классически, для тех, кому за 40, она неуместна, потому что привлечет внимание к признакам старения.

"Густая и прямая челка, выходящая за пределы бровей на прямой подстриженной пикси может подчеркнуть все признаки возраста на лице, поскольку плохо обрамляет лицо", — пояснила эксперт.

Абдулла добавила, что плохим выбором станет и пикси с детской челкой (короткой), поскольку будет обращать внимание на морщинки.

Парикмахер Эверсон добавил, что "эта стрижка, заканчивающаяся перед бровями, может по-другому повлиять на зрелых красавиц".

Стилист добавил: "Правильно подобранная длина челки может сделать чей-то облик моложе".

Эксперты заметили, что стрижка пикси для женщин за 40 станет отличным выбором, если выбрать правильную челку – либо тонкую и зачесанную набок, либо симметричную.

Еще один вариант – челка-шторка. Вместе с пикси он создает мягкую, естественную волну и обрамляет лицо "для придания ему молодого вида".

Напомним, что в 2023 году особенно актуальны будут короткие стрижки. Такие прически выглядят эффектно и создают акцент в общем образе.

Ранее UAportal писал, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!