Стилісти назвали стрижки, яких варто уникати жінкам за 40 (фото)

Жінкам за 40 доводиться боротися не лише зі зморшками, а й з випадінням та виснаженням волосся. Воно стає тьмяним, ламким та частіше випадає.

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Експерти кажуть, що приховати проблеми з волоссям допоможуть вдало підібрані зачіски. Вони можуть не лише створити відчуття об'єму, а й приховати недоліки на обличчі.

Своїми порадами поділилися експертка з питань волосся та косметологиня Ганіма Абдулла та перукар-стиліст Дані Еверсон. Вони пояснили, які зачіски додають років, а які роблять жінок молодшими на вигляд.

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Цього разу вони звернули увагу на стрижку піксі.

Експерти зауважили, що подібна зачіска додає об'єму тонкому волоссю та підкреслює ваші риси, однак лише у випадку, якщо обрамляє обличчя. Однак вона може й додати років, якщо підібрана невірно.

На думку професіоналів, жінкам за 40 не варто стригти піксі, додаючи тупого (рівного) чубчика.

Ганіма Абдулла пояснила: попри те, що ця стрижка виглядає класично, для тих, кому за 40, вона недоречна, бо приверне увагу до ознак старіння.

"Густий та прямий чубчик, що виходить за межі брів на прямій підстриженій піксі може підкреслити всі ознаки віку на обличчі, оскільки погано обрамляє обличчя", – пояснила експертка.

Абдулла додала, що поганим вибором стане й піксі з дитячим чубчиком (коротким), оскільки звертатиме увагу на зморшки.

Перукар Еверсон додав, що "ця стрижка, яка закінчується перед бровами, може по-іншому вплинути на зрілих красунь".

Стиліст додав: "Правильно підібрана довжина чубчика може зробити чиюсь зовнішність молодшою".

Експерти зауважили, що стрижка піксі для жінок за 40 стане чудовим вибором, якщо обрати правильний чубчик – або тонкий та зачесаний набік, або симетричний.

Ще один варіант – чубчик-шторка. Разом з піксі він створює м’яку, природну хвилю та обрамлює обличчя "для надання йому молодого вигляду".

Нагадаємо, що у 2023 році особливо актуальними будуть короткі стрижки. Такі зачіски мають ефектний вигляд та створюють акцент в загальному образі.

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