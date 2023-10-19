Стилисты показали 5 лучших причесок для коротких волос (фото)

Короткие волосы – это стильный и практичный вариант для любой женщины. Оно не требует много времени на укладку и позволяет создать всевозможные прически.

Если вы ищете новую и свежую прическу для этого осеннего сезона, узнайте советы профессиональных парикмахеров-стилистов, которые рассказали, что лучше всего подойдет тем, кто не боится экспериментов.

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Пикси с косой челкой

Эта короткая стрижка может подчеркнуть ваши глаза, скулы и форму лица. Вам нужно лишь решиться подстричь челку и зачесать ее на бок. Остальные ваши волосы должны быть собраны. "Стрижка должна закручиваться вокруг вашей головы, чтобы скрыть "потерю волос". Такая стрижка сохраняет объем, который одновременно прекрасен и прост в уходе", – пишет издание Shefinds.

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Многослойное пикси

Слои могут добавить объем, особенно если у вас тонкие волосы. Дополнительные пласты помогут создать объем и держать форму. Такие слои скрывают недостатки обладательниц тонких волос.

Пикси в сторону

Такую прическу на этот сезон выбрала актриса Холли Берри. Парикмахеры утверждают, что подобная стрижка придает требуемый объем.

"С возрастом наши волосы становятся тонкими и тусклыми, поэтому регулярная стрижка, веселая стрижка и, возможно, свежая покраска, — прекрасные способы сохранить молодость", — говорят специалисты.

Такая стрижка привлечет больше внимания к вашему лицу и подчеркнет выразительность взгляда.

Тонкая челка на пикси

Такая прическа обрамляет лицо и омолаживает его. Отдельные пряди скрывают морщинки на лбу и у глаз. Стрижку пикси с челкой легко укладывать, а ее обладательницы выглядят стильно.

Закругленные пикси с кудрями

Эта прическа прекрасно скрывает тусклые и редкие волосы. Она скрывает и изящные пряди.

Благодаря завиткам будет казаться, что ваши волосы гуще. А еще такая прическа хорошо подчеркивает форму своего лица и черты, которые вы считаете более привлекательными.

Раньше парикмахеры дали рекомендации, какую прическу выбрать тем, у кого редкие волосы и тем, кто не любит играть с укладкой.

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