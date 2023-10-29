Стилисты показали идеальные прически для зрелых женщин с тонкими волосами (фото)

Профессиональные парикмахеры и стилисты считают, что зрелым женщина за 50 стоит не бояться выбирать смелые прически. Они советуют обратить внимание на стрижку пикси, которую называют "самой привлекательной" и позволяющей подчеркнуть ваши лучшие черты.

Свои советы предоставили звездная парикмахер Джина Ривера и эксперт по красоте Ганима Абдулла.

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Джина Ривера отметила, что пикси – очень универсальная стрижка, поэтому они являются одним из "любимых стилей против старения". "Ее можно носить разными способами и независимо от вашего стиля, вы можете сделать стрижку пикси, обрамляющую лицо", – добавила эксперт.

Ривера говорит, что такая прическа может подчеркнуть ваши глаза, скулы и форму лица, особенно если вы будете носить ее с челкой, причесанной набок.

Эксперт по красоте Ганима Абдулла говорит, что эта стрижка скроет и тонкие волосы. "Обычно пиксы, которые придают объем, стригутся очень коротко сзади, немного удлинены вокруг ушей и удлинены до верхушки", – отмечает она.

Если вы хотите выглядеть моложе, первое, что вы хотите искать в стрижке, это смягчить ваши черты. Ривер говорит, что стрижка пикси — идеальный способ сделать это. И, если вы действительно хотите изменить стиль, она рекомендует выбрать новый цвет волос.

"Креативный выбор цвета может придать дополнительную привлекательность этому образу", - пояснила Ривера.

Она предупредила, что не стоит носить пикси с тупой челкой, особенно женщинам за 50.

"Это привлекает все внимание к глазам со всеми их морщинами", – объяснила Ривера.

Напомним, что в 2023 году особенно актуальны будут короткие стрижки. Такие прически выглядят эффектно и создают акцент в общем образе.

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