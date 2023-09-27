Стоимость одного пуска 45 тысяч долларов: аэроразведчики 116-й бригады обнаружили российскую ПВО (видео)

Аэроразведчики Solovey 116-й отдельной бригады сил территориальной обороны обнаруживают системы вражеской ПВО. Это стало возможным с помощью БпАК "Колдун".

Об этом сообщили в Стратком ВСУ в Telegram. Стоимость одного пуска вражеского переносного зенитно-ракетного комплекса составляет от 45 тысяч долларов.

Группа аэроразведки Solovey 116-й отдельной бригады сил территориальной обороны обнаруживают системы вражеской ПВО благодаря БпАК "Колдун", периодически запуская базовые комплектации крыльев, как отдельную приманку, говорилось в сообщении.

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В частности, от 45 тысяч долларов стоит один запуск российского ПЗРК, в то время как стоимость пусков разных ЗРК – сотни тысяч долларов.

В видео, опубликованном украинскими бойцами, видно, как беспилотник ведет воздушную разведку и обнаруживает российскую противовоздушную систему. Вражеский ПЗРК совершил пуск, также попавший в ролик. После этого военные продолжили аэроразведку, во время которой зафиксировали еще несколько пусков.

Напомним, в Херсонской области ликвидирован штаб российской оккупационной армии. Силы обороны, благодаря корректировке СБУ, ударили из HIMARS по командному пункту российских офицеров 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

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