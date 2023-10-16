Стоматологи назвали 10 ежедневных привычек, разрушающих ваши зубы

Каждый желает иметь здоровую и красивую улыбку и избегать частых визитов к стоматологу. С детства нам подчеркивают, что соблюдение гигиены полости рта является ключом к здоровым зубам. Однако в ежедневном уходе мы часто допускаем ошибки, которые могут привести к повреждению зубной эмали и тяжелым стоматологическим заболеваниям, сообщается на сайте Современной семейной стоматологии.

Грызть разные предметы

Часто люди грызут ногти и разные предметы, такие как ручки и карандаши. Это может привести к накоплению вредных бактерий и их попаданию в полость рта, что может вызвать появление зубного налета, кариеса и других стоматологических проблем, а иногда даже способствовать отравлениям и желудочным заболеваниям.

Щелчок семян

Частый щелчок семян также может повредить зубную эмаль. Если вы используете зубы для очистки семян от кожиц, это может привести к истиранию зубов, что сможет исправить только реставрация зубов. Поэтому лучше чистить семена руками или есть уже очищенные.

Курение

Курение – это самая известная вредная привычка, которая оказывает негативное влияние на здоровье всего организма, в частности на состояние зубов. Никотин накапливается на зубах, делая их желтыми, а содержащиеся в сигаретах вещества способствуют развитию кариеса и повреждают эмаль.

Сладкие напитки

Напитки с сахаром и лимонной кислотой могут привести к появлению кариеса и зубному налету. Если трудно отказаться от газировки, то важно регулярно посещать стоматолога для своевременного лечения кариеса на ранней стадии.

Употребление мороженого и льда

Трудно отказаться от мороженого, особенно летом. Но следует помнить, что холод отрицательно сказывается на зубах. Еще хуже, если вы потребляете мороженое, а затем запиваете горячим кофе, поскольку резкие перепады температуры могут вредить зубам.

Открывание крышек зубами

Многие привыкли использовать зубы для открывания или откручивания разных предметов. Эти действия могут сточивать эмаль и, в некоторых случаях, даже ломать зубы. Лучше использовать специальные инструменты, чтобы не повредить зубы.

Неправильный выбор зубной щетки

Важно не выбирать слишком жесткие зубные щетки, поскольку они могут повредить эмаль и десну. Не считая того, очень мягенькая щетка не отлично удаляют зубной налет. Лучше всего выбирать зубную щетку средней жесткости.

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Частое использование жвачки

Для освежения дыхания не всегда нужно использовать жевательную резинку. Она может повредить пломбы, застрять между зубами и содержит сахар, что отрицательно влияет на зубы. Лучше вместо жвачки использовать специальный ополаскиватель для рта или просто промывать рот водой.

Сражайтесь с бруксизмом

Бруксизм – сокращение жевательных мышц во сне, которое человек не может контролировать. Последствия такой привычки – износ эмали, образование микротрещин, разрушение зубов. Так что если вы проявили у себя такую вредную привычку – немедленно обратитесь к врачу, потому что самому с ней справиться невозможно.

Злоупотребление кофе и красным вином

В этих напитках содержатся красители, придающие зубам желтый и коричневый оттенки. Кроме того, кофеин и алкоголь вызывают смягчение зубов, провоцируют кариес и сухость во рту.

Напомним, мы уже писали, как отбелить зубы дома.

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