"Стоял у истоков": Лукашенко выдал новую порцию своих "достижений" в сфере искусственного интеллекта (видео)

Александр Лукашенко посетил хайтек-выставку в Минске и стал почти создателем искусственного интеллекта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выдал очередную порцию новых "достижений". Диктатор якобы стоял у истоков работы по созданию искусственного интеллекта.

Такое заявление Лукашенко сделал во время открытия технологической выставки 20 января, которая проходит в Минске. Она называется "Беларусь интеллектуальная", сообщает "Белтелерадиокомпания".

По его словам, страны Запада начинают понимать, что "глупостями заниматься нечего" – нужно сотрудничать белорусами. Лукашенко добавил, что Беларусь имеет много высокотехнологичных разработок.

Кроме этого, диктатор упомянул о переговорах с представителями Китая о создании проекта "Умный город".

Также Лукашенко якобы приглашали в ОАЭ, где ведут разработки в сфере искусственного интеллекта.

"Как ни странно, я стоял у истоков работы эмиратцев по искусственному интеллекту. Китайские там ученые, они всех собрали, деньги дали, они серьезно работали. И они меня просили, чтобы я помог им работать в Беларуси. Я говорю: "Да, Господь с вами, приезжайте!", – отметил политик.

Он добавил, что именно китайская сторона пообещала создать проект "умный город", а также инвестировать около 5 млрд долларов.

На выставке "Беларусь интеллектуальная" показали разработки ученых из белорусской Академии наук, а также предприятий и технопарков РБ. Многие изобретения уже запущены в производство и успешно реализуются на рынке.

"Людям нужно показать эту выставку. Мы все время показываем трактор, автомобиль, стреляем, взрываемся чего-то, а на самом деле у нас не только для обороны/безопасности, но и для мирной жизни достаточно", – объяснил Лукашенко.

Напомним, что де-факто президент Беларуси Александр Лукашенко боится предательства Комитета государственной безопасности. По недоверию к спецслужбам он создает дополнительное подразделение охраны.

Также Лукашенко в декабре отметился новым циничным заявлением о войне в Украине.

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