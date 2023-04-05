Страстная пятница: что такое вынос плащаницы и какие запреты в этот день

Страстная пятница – христианский праздник, в который верующие чтят Страдания Иисуса Христа и Его смерть на кресте. В этот день во многих церквях происходит вынесение Плащаницы – полотна, символизирующего обмотку, в которую Иисуса Христа свернули после Его смерти на кресте. По легенде, на холсте остался образ Иисуса, образованный отражением Его тела во время Воскресения. Верующие приступают к Святой Плащанице с набожностью и целуют ее.

Страстная пятница является самым строгим днем в Страстной неделе. Этот день связан с празднованием Пасхи, поэтому его дата меняется каждый год. В 2023 году Страстная пятница отмечается 14 апреля.

Читайте также: Как укрепить скорлупу яиц, чтобы побеждать при "христосании"

Как отмечают Страстную пятницу

В этот день во многих церквях не совершается полная служба Божья, а вместо нее проводится Вечерняя с вынесением Плащаницы. Это единственный день в году, когда такое вынесение происходит. Процессия с Плащаницей состоит из трех обходов вокруг церкви, во время которых священники или старшие прихожане несут полотно. После последнего обхода Плащаницу кладут на стол посреди церкви. После этого верующие приступают к ней, чтобы поклониться.

В Галиции на Страстную пятницу проходит особый ритуал. Вместо обычных колоколов в церквях играет деревянный колотушки, который бьет по деревянной доске вместо колокола. Это делают, чтобы напомнить верующим о службе Божьей. Дети также присоединяются к этому ритуалу, используя специальные калатальцы.

После вынесения Плащаницы верующие возвращаются домой, чтобы отпраздновать Страстную пятницу. Этот день является постом, и потому многие христиане отказываются от мясных блюд и ограничивают свой рацион. Также в этот день многие посещают церковь, где могут принять участие в специальных ритуалах и молитвах.

Некоторые верующие проводят этот день в тишине и молитве, думая о страданиях и жертвах Иисуса Христа за спасение человечества. Это также может быть днем реколлекций, когда верующие отдают себе отчет о своей жизни и размышляют о своих грехах. В любом случае Страстная пятница является важным днем для христиан, когда они вспоминают о трагической смерти Иисуса Христа и выражают свое уважение и благодарность за Его жертву.

Читайте также: Вербное воскресенье 2023 года: традиции и запреты праздника

Традиции и обычаи Страстной пятницы

Во многих регионах Страстная пятница – это день для пекарей. Даже если церковь рекомендует завершить подготовку к Пасхе в Чистый четверг, народные поверья рекомендуют красить яйца и печь пасхи именно в пятницу.

Перед работой обязательно прочтите молитву "Отче наш", а затем, когда сказали "Господи, благословите", начинайте замешивать тесто. Также следует помнить, что кулич должен быть пышным и вкусным, никто не должен видеть тесто, а когда он будет выпекаться в духовке, нельзя громко разговаривать и хлопать дверью.

В этот день категорически запрещено работать по дому. Уборка должна быть завершена в Чистый четверг. Те, кто занимаются стиркой, уборкой и шитьем, в этот день берут на себя большой грех – необходимо только поститься и молиться, вспоминая страдания Христа.

Считается большим грехом работать на Земле. В этот день нельзя ничего сажать. Говорят, что если посеять пшеницу или посадить что-нибудь в этот день, то урожай не будет.

В Страстную пятницу следует воздержаться от употребления алкоголя и чувственных утех. Люди, которые напиваются в этот день, рискуют стать алкоголиками. Дети, зачатые в Страстную пятницу, рождаются больными или в будущем становятся преступниками.

Чтобы сохранить здоровье, необходимо отказаться в Страстную пятницу от стержня волос и посещения салонов красоты. Также не рекомендуется открывать ранки, ведь в этот день духовные силы человека наиболее уязвимы.

Читайте также: Чистый четверг: традиции и запреты пасхального праздника

Во многих церквях в Страстную пятницу проходят особые богослужения, на которых упоминаются страдания Христа. Это может быть Крестная Дорога, Вечерняя с образом валки плащаницы или другие обряды, отражающие глубинный смысл Пасхи.

В некоторых странах, например в Испании, в этот день проходят религиозные процессии с использованием символических образов, таких как крест и фигуры Иисуса Христа.

В общем, Страстная пятница – это день жалости и скорби за страдания Христа, а также возможность подготовиться к самому главному христианскому празднику – Пасхе. В этот день важно помнить о духовных ценностях, молиться и стремиться к духовному росту.

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине будут отмечать Пасху-2023 и будут ли на праздник дополнительные выходные.

Предлагаем узнать рецепт "космических яиц", которые красят в вине и каркаде. А еще – как сделать миникрошанки из перепелиных яиц для детей и об использовании вина для окрашивания яиц.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!