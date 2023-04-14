Страстная суббота 2023: запреты и обряды последнего дня перед Пасхой
Последний день перед Пасхой называется Страстная или Великая суббота. В этот день Православная Церковь вспоминает о телесном погребении Иисуса.
В храмах в субботу проводятся особые службы, которые носят и траурный, и праздничный характер, поскольку этот день является началом Пасхи. Священнослужители уже надевают светлые торжественные наряды и освящают принесенные людьми в храм куличи, крашеные яйца и куличи.
Читайте также: Страстная неделя: семь блюд в последние дни поста
Великая Суббота – последний день пасхального поста. Считается, что в этот день верующим следует воздерживаться от "мирского шума". Нельзя планировать какие-либо развлечения, ходить в гости, петь и танцевать, устраивать торжества, будь то свадьбы, дни рождения, разные юбилеи. Существует суеверие – если смеяться в тихую субботу – год придется плакать.
В этот день запрещены любые телесные развлечения. Под запретом алкоголь и чревоугодие.
Следует воздерживаться от выяснения отношений и брани. Нельзя отзываться и злословить, иначе весь год будет в дрязгах и скандалах.
Домашние дела в этот день под запретом.
Охотиться и ловить рыбу тоже запрещено. А еще нельзя забивать скот и птицу.
В красном списке запретов и ремонт и строительство, работа на огороде, уборка и стирка.
Считается, что нельзя даже мыться.
А еще в Великую субботу нельзя отказывать просящим. Также нельзя занимать деньги или продукты.
В этот день не ходят на кладбище и не поминают умерших.
Однако в этот день можно красить яйца и печь куличи, а затем сразу освящать их в храме. Обязательно хоть одно яйцо должно быть красным – символизирует кровь Христа.
Читайте также: Страстная неделя: как правильно молиться о прощении грехов
Основные запреты Страстной субботы:
- Нельзя разговляться с трех часов ночи субботы до утра воскресенья;
- Нельзя есть приготовленную с помощью термической обработки пищу;
- Нельзя употреблять спиртные напитки;
- Нельзя смеяться, танцевать и петь;
- Необходимо удержаться от интимной близости.
Поверья и народные приметы Великой субботы:
Если день будет облачным, лето будет прохладным и дождливым.
Читайте также: Страстная неделя 2023: когда отмечают и что нельзя делать в эти дни
Если пасхи испечь в Великую субботу и они получатся хорошими – год сложится.
Если в ночь на Пасху приснился покойный родственник, тогда в ближайшем году все члены семьи будут здоровыми.
Проведенная ночь без сна перед Пасхой – залог счастья.
Запрещения еды в Страстную субботу – разрешается постный хлеб, фрукты и овощи, вода.
Субботняя трапеза перед Пасхой разрешается только после окончания Всенощной в храме. И только после вечерней службы можно отведать творожный кулич, яйца.
Предлагаем узнать, какие продукты должны быть в пасхальной корзине для освящения в церкви.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!