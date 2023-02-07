'Стрелять, даже если руки подняли вверх': пленный российский десантник рассказал о преступных приказах своего руководства (видео)

Вблизи города Кременная (Луганская область) украинские бойцы взяли в плен русского солдата из 76-й десантно-штурмовой дивизии. 21-летний десантник оказался на войне после мобилизации.

Во время допроса десантник рассказал, что его зовут Карташов Николай Евгеньевич. Родился 13 мая 2002 г. Был мобилизован в псковскую дивизию – 76 воинская часть, 234 полка, 9 рота.

Его мобилизовали 22 сентября и уже через месяц отправили на войну в Украину. Сначала он оказался под Херсоном, а затем их отправили под Кременную.

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"Возле Кременной наших целая дивизия, около тысячи. Плюс еще 23 и 56 бригады (в одной бригаде может быть от тысячи до 8 тысяч человек. – Ред.). Может еще правее или левее стоят, этого я не знаю", – сказал он во время допроса. На вопрос, сколько таких молодых воюет, Николай Карташов ответил: "Четыре роты, даже больше".

российский военный также рассказал, что их военное командование приказало им не брать в плен украинцев. "Сказали, что в плен не брать, расстреливать. Даже если руки подняли вверх. Даже если без автоматов и без броников идут".

Ранее украинские военные взяли в плен одного из вагнеровцев, который рассказал, видел ли здесь нацистов и бандеровцев.

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