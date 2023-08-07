Суд отпустил 'Пашу Мерседеса': за экс-наместника Лавры внесли почти миллион долларов залога

Адвокат священника Павла Лебедя, которого в народе прозвали "Паша Мерседес", заявил, что его клиент освобожден из-под ареста под залог в 900 тысяч долларов.

Экс-наместник Киево-Печерской Лавры, митрополит Павел Лебедь уже успел записать видео-обращение к верующим. Он записал его в автомобиле.

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"Ваше блаженство, дорогой владыка Онуфрий (митрополит Онуфрий, предстоятель УПЦ МП. – Ред.) и владыка Антоний, всем братья защитники – отец Никита, Олег Борисович, мои все домашние братья и сестры, лично братья, я вас благодарю за ваши молитвы, за ваше терпение, за вашу любовь", – сказал он в обращении.

Что известно о скандале вокруг Лавры:

Осенью 2022 года в сети появилось видео, как на территории Киево-Печерской Лавры священники молились о России. Священник Киевской православной богословской академии Михаил Емельян тогда сообщил, что священники вместе с верующими пели: "Колокол плывёт, плывёт над россией, пробуждается матушка Русь".

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ Московского патриархата Павел Лебедь подтвердил, что на обнародованном видео действительно зафиксировано, что в одном из храмов Лавры молились именно с такими словами. "Мы молимся за всех православных людей", – сказал он.

После этого случая в Минкульте и СБУ пообещали отреагировать на этот случай.

В начале марта 2023 г. Украинская православная церковь получила письмо-предупреждение от Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" о расторжении от 29 марта договора аренды территории и помещений Лавры. Было установлено нарушение монастырем условий договора об использовании государственного имущества.

Также священникам, монахам и верующим УПЦ МП с 21 марта предписанием Минкульта запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры. В УПЦ МП впоследствии назвали закрытие пещер Лавры "беспрецедентным ограничением прав украинских верующих".

20 марта члены синода Украинской православной церкви Московского патриархата пытались встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и даже пришли в здание Офиса президента. Они преследовали цель "донести до руководства государства свою позицию". Однако встреча не прошла.

29 марта у стен Лавры начали собираться верующие, являющиеся сторонниками УПЦ МП. Они заявили, что будут отстаивать право митрополита УПЦ МП Павла Лебедя и дальше проводить богослужения на территории Лавры.

1 апреля журналисты заметили Павла Лебедя у стен Лавры в дорогом шарфе от Louis Vuitton, стоимость которого почти 700 долларов.

Служба безопасности Украины 1 апреля сообщила о подозрении скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю. В этот день суд отправил Павла Лебедя под домашний арест.

14 июля суд изменил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу. Вместо круглосуточного домашнего ареста ему присудили заключение под стражу к 14 августа с возможностью залога.

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