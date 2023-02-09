Сукулент с медвежьими "лапками": уход, пересадка и размножение котиледона

Котиледон – многолетнее растение семейства Толстянков, считающееся суккулентом. В зависимости от вида, может быть в форме небольшого кустика, деревца (используется для создания бонсай) или стелется по земле в горшке, покрывая всю поверхность. Высота растения в среднем составляет около 25-65 см. Растет очень медленно. Стебли и листья мясистые, окрашены в цвета от светло зеленого до красного. Характерной особенностью является то, что стебель по мере взросления древеснеет, покрываясь своеобразной корой, коричневого цвета. Что касается листьев, то они либо низко посажены и черешок полностью отсутствует, либо они есть, но очень маленький. Форма листа зависит от разновидности. Так, например, бывают треугольные, овальные, округлые, ромбические или ланцетные листья.

Освещенность

Котиледон нуждается в ярком освещении с прямыми лучами солнца, поэтому для его размещения рекомендуется отдать предпочтение окну на южной стороне. Также такой цветок вполне нормально растет и на окнах западного и восточного направления, но в этом случае он может не зацвести. Понять, что света мало, можно по вытянувшимся стеблям и измельченным листовым пластинам.

Температурный режим

Летом растение лучше чувствует себя при температуре от 18 до 20 градусов. Следует помнить, что в этот период она нуждается в очень частых проветриваниях. Лучше всего в теплое время года ее перенести на улицу (в сад, на балкон).

В зимнее время такое суккулентное растение нуждается в прохладе (от 10 до 15 градусов). Если в комнате будет холоднее, то растение, как правило, болеет – его листья становятся мягкими и вялыми. Но теплая зимовка также не рекомендована котиледону, потому что в этом случае может не начаться цветение.

Как поливать

Это растение привыкло к засушливым климатическим условиям. В этой связи полив осуществляют достаточно осторожно. Летом поливать нужно только после того, как субстрат хорошо просохнет. При прохладной зимовке полив можно вообще не производить. Если же зимовка теплая, то поливают так же, как летом. Если в почве будет систематически застаиваться жидкость, это будет способствовать развитию корневой, а также листовой гнили.

Поливают мягкой водой комнатной температуры, которая перед этим должна хорошо отстояться.

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Влажность

Совершенно нормально растет и развивается при низкой влажности воздух городской квартиры. Растению не нужно дополнительно повышать влажность воздуха никоим образом.

Обрезка

Не требует формирующих обрезок. Однако рекомендуется производить систематическую прищипку высокорослым растениям, чтобы сдерживать их рост.

Землесмесь

Подходящая почва должна быть каменистой, рыхлой и не насыщенной питательными веществами. Чтобы приготовить почвосмесь, нужно соединить листовую и глинистодерновую землю, мелкий гравий и крупнозернистый песок, при этом взять их в равных долях. Также нужно всыпать в смесь небольшое количество древесного угля и костной муки.

Для посадки так же можно приобрести готовую почву для кактусов и суккулентов, но в нее нужно всыпать битый керамзит.

Удобрение

Такому растению подкормка почти не нужна. В весенне-осенний период ей понадобится всего 3 или 4 подкормки. Для этого рекомендуется использовать специальное удобрение для кактусов. В зимнее время подкормку прекращают.

Пересадка котиледона

Так как такой цветок растет довольно медленно и имеет небольшую корневую систему, часто подвергать ее пересадкам не нужно. О том, что следует пересадить растение, подскажет его крона. Если ее диаметр стал больше диаметра емкости, то следует сделать пересадку в горшок большего размера. Взрослые экземпляры пересаживают, как правило, 1 раз в 3 года, а молодые – несколько чаще.

Способы размножения

Выращивание из семян

Высев семян следует проводить весной и точно следовать инструкциям на упаковке. Сходят семена достаточно хорошо, но чтобы получить из сеянца взрослый экземпляр, понадобятся некоторые усилия.

Питание

Размножить черенками очень легко. Их сажают в увлажненный речной крупнозернистый песок. Укоренение происходит, как правило, через 4 недели.

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