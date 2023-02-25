Таинственный металлический шар на побережье Японии оказался обычным корабельным буем (фото)

Гигантский металлический шар, выброшенный на японский пляж во вторник, может быть частью обычного морского оборудования. Ржавая желтоватая сфера размером около 1,5 метра вызвала панику среди властей и местных жителей Хамамацу в Японии. Некоторые предполагали, что это могло быть "яйцо Годзиллы", а другие считали, что это шпионское устройство, как "шпионский воздушный шар".

Шар нашел местный житель на пляже Эншу, связавшийся с властями, сообщает New York Times. После его обнаружения чиновники в шлемах и защитных костюмах оцепили территорию, что вызвало интерес к тому, чем на самом деле является объект.

Таинственный металлический шар на побережье Японии

Саперов вызвали на пляж, чтобы исследовать странный шар. Позже территорию эвакуировали. Однако после проведения рентгеновского исследования полиция подтвердила, что это не взрывчатка. Они добавили, что это большой кусок металлолома.

"В конце концов пуля будет выброшена на металлолом", – сказал изданию в пятницу Хироюки Яги, представитель Бюро управления реками и побережьем префектуры Сидзуока.

Таинственный металлический шар на побережье Японии

Эксперты говорят, что большой шар похож на стальной буй, изготовленный китайской судостроительной компанией Nantong Yangfan. Его использовали для ориентировки моряков или обозначения позиций в океане.

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По данным местных СМИ, объект был примерно 1,5 метра в диаметре и, казалось, был ржавым, что свидетельствует о том, что он мог быть сделан из железа. Он также оборудован серией металлических ручек. Власти Хамамацу не смогли определить, откуда прибыл экземпляр или кому он принадлежал, поскольку его внешний вид не имел видимых отметок

Таинственный металлический шар на побережье Японии

Один местный житель, регулярно бегающий на пляже, сказал, что не понимает, почему мяч вдруг оказался в центре внимания.

"Он там уже месяц. Я пытался толкнуть его, но он не сдвигался с места", – сообщил он изданию.

Эта новость появилась после того, как в прошлом месяце американские истребители сбили ряд "неопознанных объектов", замеченных в воздушном пространстве США.

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