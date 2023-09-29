Только два дополнительных ингредиента: как отварить пельмени, чтобы они стали вкуснее

Пельмени – довольно популярное блюдо, которое готовится из теста и начинки. Чтобы во время приготовления пельмени не слипались, не разваливались и были вкусными, их нужно правильно варить.

Во время приготовления пельменей следует выбрать невысокую кастрюлю с широким дном, чтобы пельмени во время варки в воде меньше касались друг друга.

Как правильно варить пельмени

Эксперты по кулинарии советуют на 500 г пельменей вливать в кастрюлю 1,5 л воды. Кастрюля должна быть заполнена на 2/3, чтобы пельмени свободно плавали во время варки.

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Солить воду нужно сразу, когда она закипит. На литр воды нужно добавить чайную ложку соли. Когда вода закипит, вбрасывайте пельмени и сразу перемешивайте, чтобы они не прилипли.

Кастрюлю крышкой накрывать нельзя, потому что вода будет выливаться на плиту.

Также можно добавить во время варки пельменей столовую ложку растительного масла или сливочного.

Если вы варите только что слепленные пельмени, то они должны прокипеть 8-10 минут, если используете замороженные, то варите их от 10 до 12 минут после закипания.

Первые 5 минут пельмени варят на большом огне, а остальное время – на малом.

Чтобы пельмени во время варки стали вкуснее, в воду можно добавить лавровый лист и несколько горошин перца. Некоторые добавляют пол-луковицы, чтобы их вкус стал пикантнее.

Предлагаем узнать советы опытных кулинаров, как варить пельмени, чтобы они напоминали ресторанное блюдо.

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