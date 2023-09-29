Лише два додаткові інгредієнти: як відварити пельмені, щоб вони стали смачнішими

Пельмені – доволі популярна страва, яка готується з тіста і начинки. І щоб під час приготування пельмені не злипалися, не розвалювалися та були смачними, їх потрібно правильно варити.

Під час приготування пельменів варто обрати невисоку каструлю з широким дном, щоб пельмені під час варіння у воді менше торкалися один одного.

Як правильно варити пельмені

Експерти з кулінарії радять на 500 грамів пельменів вливати у каструлю 1,5 л води. Каструля має бути заповнена на 2/3, щоб пельмені вільно плавали під час варіння.

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Солити воду треба зразу, як вона закипить. На літр води потрібно додати чайну ложку солі. Як вода закипить, вкидайте пельмені й одразу перемішуйте, аби вони не прилипли.

Каструлю кришкою накривати не можна, бо вода буде виливатися на плиту.

Також можна додати під час варіння пельменів столову ложку олії. або масла.

Якщо ви варите щойно ліплені пельмені, то вони мають прокипіти 8-10 хвилин, якщо використовуєте заморожені, то варіть їх від 10 до 12 хвилин після закипання.

Перші 5 хвилин пельмені варять на великому вогні, а решту часу – на малому.

Щоб пельмені під час варіння стали смачнішими, у воду можна додати лавровий лист та кілька горошинок перцю. Дехто додає пів цибулини, аби їхній смак став пікантнішим.

Пропонуємо дізнатися поради досвідчених кулінарів, як варити пельмені, щоб вони нагадували ресторанну страву.

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