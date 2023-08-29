Только навредит: как категорически запрещено готовить кофе

Какой кофе нельзя пить и почему - какой кофе самый вредный

Кофе обладает немало полезных свойств, если его пить в умеренных количествах. Она налаживает пищеварение и укрепляет печень. Впрочем, если переборщить, то есть риск проблем с давлением и сном, возникновение тахикардии.

Надо контролировать не только дозировку, но и сам процесс приготовления кофе. Как сообщает Pixelinform, один популярный способ варки кофе может серьезно навредить здоровью. Речь идет о заваривании кофе во френч-прессе.

Читайте также: Ученые объяснили, безопасно ли повторно кипятить воду

Способ приготовления кофе во френч-прессе нравится многим, поскольку не нужно тратиться на дорогостоящую кофеварку и искать качественный растворимый кофе. Вам достаточно засыпать кофе во френч-пресс, опустить поршень и наслаждаться быстрым приготовлением кофе.

Однако во френч-прессе отсутствует бумажный фильтр для удаления кофейных масел и примесей. Некоторые думают, что такой кофе более полезен и имеет более насыщенный вкус без фильтра.

На самом деле, ситуация другая. Такой способ приготовления провоцирует попадание всех вредных веществ прямо в чашку. Такой напиток содержит множество дитерпенов, которые повышают уровень плохого холестерина в крови.

Такой кофе будет содержать два вида этих опасных соединений – кафестол и кавеол.

Читайте также: Диетологи назвали 8 овощей, замедляющих старение

Помните, что высокий уровень холестерина повышает риск смертельно опасных заболеваний сердца и сосудов. Благодаря фильтру часть опасных соединений снижается в разы.

Нефильтрованный кофе повышает уровень плохого холестерина в крови у людей, которые выпивают по 5-8 чашек каждый день. Если кофе из френч-пресса пить в таких количествах, то возрастает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, что специалисты из области сна утверждают, что привычка пить кофе сразу после пробуждения может оказаться менее полезной, чем вы думаете.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!