Трамп недоволен заявлениями РФ и Украины о войне и пригрозил Путину новыми санкциями

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство заявлениями обеих сторон российско-украинского конфликта по поводу его завершения. "Президент чрезвычайно упорно работает над тем, чтобы достичь мирного соглашения между Россией и Украиной. Он выразил свое недовольство высказываниями руководителей с обеих сторон этого конфликта".

Об этом сообщила представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Она также отметила, что Трамп призывает к скорейшему завершению конфликта, и подчеркнула, что команды продолжают поддерживать диалог.

В ходе встречи с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что не исключает введения вторичных санкций против России, если российский лидер Владимир Путин "не выполнит свои обязательства". В то же время он выразил уверенность в том, что Путин все же сдержится договоренностей.

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"Я хочу, чтобы он (Путин – ред.) заключил соглашение, чтобы прекратить убийства российских солдат, украинских солдат и других людей. Я не хочу вводить вторичные тарифы на его нефть, но сделаю это, если сочту, что он не справляется с обязанностями".

Также Трамп отметил, что и украинская сторона должна выполнить свои обязательства. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пытается пересмотреть соглашение о редкоземельных ископаемых, хотя США в последний момент предложили другой вариант договоренностей.

Трамп вновь подчеркнул, что США уже выделили Украине $350 миллиардов, в то время как европейские страны – всего $100 миллиардов. По его мнению, соглашение о редкоземельных ископаемых с Украиной позволит компенсировать расходы Америки.

Также Трамп высказался о невозможности членства Украины в НАТО, считая это одной из причин начала войны.

Напомним, Трамп признал, что конфликт в Овальном кабинете был частью стратегии давления на Украину.

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