Трех знаков зодиака вскоре ждут конфликты
В ближайшие дни, управляемые энергией Сатурна в Рыбах, приведут три знака зодиака к конфликту с окружающими и друзьями. В итоге они сумеют разобраться и переосмыслить свои дела.
Сатурн в Рыбах, солнечное затмение Новой Луны в Овне и ретроград Меркурия в Тельце в ближайшие дни подвергнут эти знаки зодиака испытанию. Астрологи рассказали, кому следует готовиться к сложному периоду.
Лев
Они постараются унизить вас, чтобы удовлетворить его. Лев наконец-то выйдет из своего молчания и расставит всех на места! Ваш круг теперь хорошо выбран, чтобы освободиться только для людей и вещей, которые действительно заставляют вас чувствовать себя хорошо. Будьте требовательны!
Весы
Некоторые люди зайдут так далеко, что воспользуются вашей добротой и воспримут вас как должное. Они не перестанут вмешиваться в вашу частную жизнь, чтобы поглотить энергию и просить об услугах, превышающих ваши возможности. Они не устанут, пока вы не станете первым.
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Сладкие воды все пьют с алчностью нескончаемой. Звезды советуют замедлиться, подышать свежим воздухом и, главное, не ощущать вины за свою доброту. Сделайте перерыв, уделите внимание своему здоровью и собственному самочувствию.
Рыбы
Вы можете понимать психику других людей и проявлять эмоции, которые они скрывают или подавляют. Вместе с этим состраданием вы часто остроумны и мистические. Но поскольку жизнь требует пауз и моментов застоя, вы увидите, как выпадаете из сна и возвращаетесь к реальности.
Вот где ваше настроение повлияет на то, что вы будете менее готовы принимать других с добротой и преданностью. На этом этапе звезды советуют не воспринимать конфликты близко к сердцу, потому что этим людям вы с радостью помогали раньше. Хорошие дни вернутся и принесут солнечный свет и радость жизни.
Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.
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