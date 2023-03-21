Трьох знаків зодіаку незабаром чекають конфлікти

Найближчі дні, керовані енергією Сатурна в Рибах, приведуть три знаки зодіаку до конфлікту з оточуючими та друзями. В результаті вони зможуть розібратися і переосмислити свої відносини.

Сатурн у Рибах, сонячне затемнення Нового Місяця в Овні та ретроград Меркурія в Тельці найближчими днями піддадуть ці знаки зодіаку випробуванню. Астрологи розповіли, кому варто готуватися до складного періоду.

Лев

Ви відомі своєю рішучістю та серйозністю. Люди, які спочатку не вірили у вас, вважають, що вони так підбадьорили вас і що ви частково завдячуєте своєю перемогою цій підтримці. У всьому цьому Леви спокійні та зосереджені на своїй роботі та особистому житті, за винятком того, що це не заважає хейтерам атакувати.

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Вони намагатимуться принизити вас, щоб задовольнити его. Лев нарешті вийде зі свого мовчання і розставить усіх на місця! Ваше коло тепер добре вибране, щоб звільнитися лише для людей і речей, які справді змушують вас почуватися добре. Будьте вимогливі!

Терези

Деякі люди зайдуть так далеко, що скористаються вашою добротою та сприймуть вас як належне. Вони не перестануть втручатися у ваше приватне життя, щоб поглинути енергію та просити про послуги, які перевищують ваші можливості. Вони не втомляться, поки ви не станете першим.

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Солодкі води всі п’ють з жадібністю нескінченною. Зірки радять сповільнитися, подихати свіжим повітрям і, головне, не відчувати провини за свою доброту. Зробіть перерву, приділіть увагу своєму здоров’ю та власному самопочуттю.

Риби

Ви маєте силу розуміти психіку інших людей і виявляти емоції, які вони приховують або пригнічують. Разом із цим співчуттям ви часто дотепні й містичні. Але, оскільки життя вимагає пауз і моментів застою, ви побачите, як випадаєте зі сну та повертаєтесь до реальності.

Ось де ваш настрій вплине через те, що ви будете менш готові приймати інших з добротою та відданістю. На цьому етапі зірки радять не сприймати конфлікти близько до серця, тому що цим самим людям ви з радістю допомагали раніше. Гарні дні повернуться і принесуть сонячне світло та радість життя.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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