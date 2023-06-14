Трехдневная магнитная буря всколыхнет Землю во второй половине июня: названы опасные даты

Магнитные бури в июне 2023 - когда будут опасные дни в июне и как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Во второй половине июня ожидается мощнейшая за весь месяц магнитная буря. Она продлится три дня.

В такой период люди могут испытывать не только общее заболевание, но и обострение хронических заболеваний. Даты магнитных бурь со ссылкой на ученых опубликовали на сайте Meteoagent.

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Отметим, что Национальное управление океанических и атмосферных исследований США определяет космическую погоду каждый месяц и предупреждает об опасных явлениях.

Согласно их данным, ближайший мощный метеоудар накроет Землю 16 июня. Его мощность составит 4 балла. Однако уже 18-20 июня магнитная буря ожидается мощностью 5 баллов.

Мощная трехдневная магнитная буря в июне накроет Землю

В другие дни июня магнитные бури будут слабыми в 2 балла.

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Как улучшить самочувствие во время метеоударов

В период возмущений атмосферы Земли из-за вспышек на Солнце люди в большинстве своем жалуются на головные боли, раздражительность, перепад настроения, повышение/понижение давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном/постоянная сонливость и обострение хронических болезней.

Чтобы улучшить здоровье в период магнитных бурь, следуйте нескольким советам:

1. Пейте в сутки достаточно чистой воды, а также зеленого или травяного чая. Лучше отказаться от кофе, алкогольных напитков и энергетики.

2. Выбирайте сбалансированное питание. Потребляйте достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Летом не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах.

3. Не забывайте о прогулках на свежем воздухе, устраивайте легкие пробежки и добавьте легкие физические нагрузки. Эксперты не рекомендуют проводить много времени под прямыми солнечными лучами.

4. Урегулируйте режим сна и отдыха, избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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