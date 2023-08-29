Третий Спас 2023: лучшие поздравления на украинском языке и красивые картинки

Ореховый Спас, также известный как Хлебный Спас или Малый Спас, является третьим Спасом, отмечаемым в православном календаре. Он выпадает на 29 августа. В этот день православные христиане празднуют завершение Успенского поста и освящают орехи, зерно и хлеб.

Ореховый Спас имеет свои традиции и ритуалы. В этот день принято посещать церковь, отстоять службу и освящать продукты.

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Поздравьте близких и родных с праздником теплыми словами и красивыми открытками:

Зі святом! Бажаємо миру та здоров’я!

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Як горіх – символ сили, мудрості, родючості та достатку, так і Горіховий Спас – свято процвітання та блага, світле свято мудрості! Бажаю вам ласкавої та теплої осені, яка чекає на нас попереду, вдалого року та процвітання!

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Нехай у вашому домі завжди панує порозуміння та достаток, а в серці панує доброта та любов! Бажаю щедрих подарунків долі, багатого врожаю, сонячних днів та доброго здоров'я! Нехай вас оточують щирі люди та добрі наміри! Зі святом!

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Зі святом всю вашу родину! Нехай Горіховий Спас рятує від негод та негараздів!

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Вітаємо з Горіховим Спасом, хай благословить вас Господь!

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Вітаю з чудовим народним християнським святом родючості та освячення хліба! Бажаю, щоб третя зустріч осені принесла достаток й добробут!

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Нехай доброта укоріниться у вашому серці і принесе радість всепрощення! Щасливого Спаса!

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З Горіховим Спасом! Щирі вітання!

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Зі святом Третього Спаса! Любові та щастя!

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У День Горіхового Спасу бажаю благодаті та тепла! Нехай ваше здоров'я та здоров'я рідних та близьких буде міцним та міцним, як горіхова шкаралупа!

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Нехай небо буде чистим та ясним! Нехай щастя буде вічним та міцним! Бажаю любові, віри та взаєморозуміння!

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У це світле і прекрасне свято Спаса бажаємо радості й щастя!

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Довгих років життя, нескінченних посмішок і доброго здоров’я!

Красивые поздравительные открытки на Третий Спас.

Напомним, в мае 2023 Священный Синод и Архиерейский Собор УПЦ решил, что Украинская Православная Церковь перейдет на Новоюлианский календарь.

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