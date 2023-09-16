Три нестандартных способа использования микроволновой печи, которые удивят

Микроволновка – незаменимый атрибут на кухне, с помощью которого можно быстро разморозить мясо, приготовить картофель и даже очистить чеснок.

Однако не все знают, что микроволновку можно применять не только для разогрева пищи. Вместе с Pixelinform предлагаем удивительные способы ее использования.

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Дезинфекция кухонных губок и досок

Со временем на досках и губках собирается множество бактерий и микробов. По данным специалистов, даже больше, чем на крышке унитаза.

Не стоит волноваться, поскольку метод термической обработки поможет избавиться от неприятных и вредных микробов. Для этого предметы можно погрузить или облить кипятком, или положить в микроволновку на несколько минут. Высокие температуры помогут избавиться от этих неприятностей.

Просушивание чипсов

Если вы открыли чипсы и не съели их сразу, они начнут впитывать влагу, из-за чего испортится вкус и аромат. К счастью, это поправимо, если чипсы пересыпать в тарелку и поставить в микроволновку. Благодаря высокой температуре они просохнут и будут более хрустящими.

Спасение аромата приправ

Если вы не правильно сохраняете приправы, они быстро потеряют свои вкусовые качества и собственный аромат. Причиной этого чаще всего является накапливающаяся влага. Не стоит сразу выбрасывать специи, если это произошло. Достаточно просушить травы и приправы в микроволновке.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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