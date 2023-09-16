Три нестандартних способи використання мікрохвильової печі, які здивують

Мікрохвильова піч – незамінний атрибут на кухні, за допомогою якого можна швидко розморозити м'ясо, приготувати картоплю та навіть очистити часник.

Проте не всі знають, що мікрохвильовку можна застосовувати не тільки для розігріву їжу. Разом з Pixelinform пропонуємо цікаві способи її використання, які здивують.

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Дезінфекція кухонних губок та дощок

З часом на дошках та губках збирається чимало бактерій та мікробів. За даними фахівців, навіть більше, аніж на кришці унітаза.

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Не варто хвилюватися, оскільки метод термічної обробки допоможе позбутися неприємних та шкідливих мікробів. Для цього предмети можна занурити або облити окропом, або ж покласти в мікрохвильовку на кілька хвилин. Високі температури допоможуть позбутися цих неприємностей.

Просушування чипсів

Якщо ви відкрили чипси і не з'їли їх одразу, вони почнуть вбирати вологу, через що зіпсується смак і аромат. На щастя, це можна виправити, якщо чипси пересипати в тарілку та поставити у мікрохвильовку. Завдяки високій температурі вони просохнуть та будуть хрумкішими.

Порятунок аромату приправ

Якщо ви не правильно зберігаєте приправи, то вони швидко втратять свої смакові якості та власний аромат. Причиною цього найчастіше є волога, яка накопичується. Не варто одразу викидати спеції, якщо таке сталося. Достатньо просушити трави та приправи у мікрохвильовці.

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