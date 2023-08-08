Три породы кошек, которые лучше всего подходят для жизни в квартире

Хотя кошки известны своим независимым характером, но это касается не всех пород. Ведь некоторые кошки прекрасно приспосабливаются к жизни в квартире и кротки к людям.

Эксперт по поведению кошек Клементин Жибиа объяснила изданию Sante Plus, какие кошек, которые хорошо ладят с детьми и взрослыми. Потому их хорошо держать дома.

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Девон-рекс

Кошка из Соединенного Королевства, девон-рекс, обычно среднего размера. Она имеет неловкую походку, что придает ей еще большее очарование и привлекательность. Это животное будет везде следовать своим владельцам, поэтому считается идеальным для детей и жизни в квартире.

Девон-рекс

Девон-рекс носит нежный и дружелюбный характер к людям и кажется идеальной кошкой для содержания даже в квартире. Он очень умен, общителен и постоянно ищет ласки, любит компанию и ненавидит холод.

Это также одна из немногих пород, рекомендованных для людей, страдающих аллергией. В действительности он почти не теряет шерсти.

Однако эта кошка также нуждается в особом уходе. К примеру, в ушах часто образуется ушная сера, а ногти также быстро растут. Поэтому эти характеристики должны регулярно проверяться владельцами.

Персидская кошка

Персидская кошка

Очень спокойный перс любит проводить долгие часы на диване, не любят одиночества и обожает внимание хозяина, а также объятия.

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Американский керл

Американский керл

Кот с загнутыми ушами кроток и любит спокойную семейную жизнь. У него достаточно мягкий и тихий характер. Кроме того, всегда не забывайте проверять его особые уши во время визитов к ветеринару.

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