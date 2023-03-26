Три знака зодиака имеют лучшую неделю 26 марта – 1 апреля

С 26 марта по 1 апреля для трех знаков зодиака чувство облегчения будет очевидным и ощутимым. Все, что сдерживало или сбивало в течение марта, уйдет.

С Плутоном в Водолее они ощутят конец многих разочарований, накапливавшихся в течение месяца. Астрологи назвали три знака, которым больше всего повезет на этой неделе.

Овен

Вы чувствуете себя сильными, мощными и влиятельными, словно ваше слово может изменить мир. Это неделя, когда вы сможете изменить что-нибудь в своей жизни. Эта внутренняя решимость приведет вас к духовному выводу. Вы или тот, кто верит в большую силу, или вы желающий извлечь пользу из этой веры. Это личный выбор и он работает для вас.

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Близнецы

В течение этой недели вы можете колебаться между чувством колебания и желанием уходить в отрыв. Вы предпочтете активность, поскольку понимаете, что пассивность не сочетается со стремлением к успеху. У вас есть амбициозная жилка, которую иногда подавляете. Это больше не может работать для вас. Ловите момент и пользуйтесь им.

Козерог

Эта неделя приносит идеальный пример баланса. Вы можете полностью уделять внимание вещам, которые делают вас самыми счастливыми, а именно работе, работе и снова работе... и случайному взгляду на человека, которого называете "партнером". Правда в том, что в течение этой недели вы примете определенные решения относительно того, на что вы хотите уделить свое внимание, и ваша любовная жизнь не на первом месте этого списка.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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