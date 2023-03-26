Три знаки зодіаку мають найкращий тиждень 26 березня – 1 квітня

З 26 березня по 1 квітня для трьох знаків зодіаку відчуття полегшення буде очевидним і відчутним. Все, що стримувало або збивало протягом березня, піде геть.

З Плутоном у Водолії вони відчують кінець багатьох розчарувань, які накопичувалися протягом місяця. Астрологи назвали три знаки, яким найбільше пощастить цього тижня.

Овен

Ви відчуваєте себе сильними, потужними та впливовими, ніби ваше слово може змінити світ. Це тиждень, коли ви зможете змінити щось у своєму житті. Ця внутрішня рішучість приведе вас до духовного висновку. Ви або той, хто вірить у більшу силу, або ви той, хто бажає отримати користь від цієї віри. Це особистий вибір, і він працює для вас.

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Близнюки

Протягом цього тижня ви можете коливатися між почуттям вагання та бажанням йти у відрив. Ви віддасте перевагу активності, оскільки розумієте, що пасивність не поєднується з прагненням до успіху. Ви маєте амбіційну жилку, яку іноді пригнічуєте. Це більше не може працювати для вас. Ловіть момент і користуйтеся ним.

Козеріг

Цей тиждень приносить ідеальний приклад балансу. Ви можете повністю приділяти увагу речам, які роблять вас найщасливішими, а саме роботі, роботі і знову роботі... і випадковому погляду на людину, яку називаєте "партнером". Правда в тому, що протягом цього тижня ви ухвалите певні рішення щодо того, на що ви хочете приділити свою увагу, і ваше любовне життя не на першому місці цього списку.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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