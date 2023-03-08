Три знака зодиака на этой неделе будут опустошены изменой и болью

Сатурн, планета трансформации, не находился в Рыбах с 1996 года. Долгожданная смена созвездия станет большим испытанием, которое придется выдержать некоторым знакам зодиака – к 12 марта они будут опустошены и разбиты.

Этот период должен служить им как мораль, особенно в выборе своего окружения и последствий для их будущего. Астрологи рассказали, каким знакам следует готовиться к тяжелым испытаниям.

Овен

Вы настолько открыты к жизни, щедры, полны энтузиазма и оптимизма, что иногда забываете, что иногда жизнь может быть тяжелой. Эта неделя обещает быть изнурительной. На вас будет влиять плохая окружающая вас энергия. За вами будут шпионить и критиковать, даже если вы хотите совершить добрые дела.

Вы закончитесь изможденным и не сможете выдержать такую неумолимость. В этом случае Сатурн приглашает вас вести жизнь максимально сдержанно, ведь вас окружают не только люди, желающие вам добра. Поэтому будьте осторожны и сдержанны, от этого зависит ваше счастье.

Скорпион

В течение этой недели в профессиональном проекте могут наблюдаться некоторые замедления, которые они не смогут контролировать. Бессильные перед такой ситуацией, Скорпионам придется вооружиться терпением и, прежде всего, спросить себя, чтобы извлечь необходимые уроки.

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Кроме того, их ждут некоторые разочарования в любви! Несмотря на свой характер, Считаемые нежными Скорпионы на этой неделе переживут любовные ссоры, которые разъярят и нарушат ход их жизни.

Рак

Ваша работа требует требовательности и реактивности, и это именно то, чего вам не хватит в течение этой недели. Вы увидите, что динамизм является ключом к успеху в деловом мире. В этот момент звезды советуют пересмотреть черты своего характера, чтобы столкнуться с обыденностью и всей ее яростью.

Вы научитесь укреплять свои способности профессионально и лично, чтобы стать лучшей версией себя. Кроме того, испытания, через которые вы пройдете на этой неделе, помогут вам оторваться от прошлого, чтобы лучше оценить ценность настоящего момента. После этой недели вы будете точно чувствовать себя лучше.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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