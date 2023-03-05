Целевая мобилизация в Украине: кого могут призвать и с какой целью

В Украине некоторые категории граждан могут привлечь к целевой мобилизации. Речь идет о призыве граждан для восстановления страны.

Все мероприятия по целевой мобилизации и финансово-организационным вопросам решаются в соответствии с планом, который составляется по Закону о мобилизации. Для этого создается отдельный документ – план, предусматривающий все особенности и процедуры целевой мобилизации.

Согласно действующему законодательству, целевую мобилизацию могут проводить во время действия военного положения.

Кого могут призвать на целевую мобилизацию

Для ликвидации последствий войны будут привлекаться силы гражданской защиты. Им также помогут пожарно-спасательные, аварийно-спасательные службы и другие подразделения.

При необходимости власти могут привлечь другие категории трудоспособного населения. Впрочем, целевая мобилизация будет происходить по добровольному согласию.

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Речь идет о трудоспособных лицах, не подлежащих призыву на военную службу, по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений к работе в условиях военного положения:

зарегистрированные безработные и другие незанятые лица, в том числе ВПЛ;

работники предприятий, функционирующих в условиях военного положения, не вовлечены в выполнение мобилизационных задач и не зачислены в состав объектовых формирований гражданской защиты;

лица, занятые в личном сельском хозяйстве;

студенты вузов, учащиеся и слушатели профессионально-технических учебных заведений;

лица, обеспечивающие себя работой самостоятельно.

Что будут делать мобилизованные

Целевая мобилизация предполагает ряд возможных задач. В частности:

ликвидация последствий военных действий;

восстановление объектов критической

восстановление инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения;

определение населенных пунктов и территорий, нуждающихся в проведении гуманитарного разминирования;

маркировка опасных территорий.

Также предполагается привлечение волонтеров и международная помощь для ликвидации военных действий.

Сроки, объем и порядок проведения определяет президент Украины.

Напомним, Кабмин утвердил обновленный Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

Повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее не обязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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