Цены растут, а спрос падает: какая ситуация на вторичном рынке авто в Украине

В течение прошлого года на отечественных онлайн-платформах по продаже авто было размещено около 2,6 миллиона объявлений о продаже подержанных легковушек. В мае 2024 года продавцы проявили наибольшую активность – на онлайн-площадках появилось 248,3 тысячи новых объявлений.

В то же время меньше всего предложений зафиксировали в декабре 2023 года – всего 177,7 тысячи. Такие данные приводят аналитики Института исследований авторынка, пишет Avtomob.

В марте количество новых объявлений о продаже авто уменьшилось до 213,8 тысячи, что на 3,7% меньше, чем в феврале, когда зафиксировали 222,1 тысячи. Если же сравнивать с мартом 2024 года, то тогда было опубликовано 244,8 тысячи объявлений – это на 12,7% больше, чем в текущем году.

Вместе с тем, за год выросло количество самых доступных автомобилей в ценовой категории до $2 тысяч. Параллельно с этим наблюдается рост доли премиальных авто, стоимость которых превышает $20 тысяч: если в прошлом году она составляла 8,7%, то сейчас поднялась до 9,2%.

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После резкого скачка средней цены на авто до рекордных $6500 в ноябре прошлого года, стоимость постепенно уменьшалась и в феврале опустилась до $5750. Однако в марте тренд изменился – цены снова начали расти, достигнув отметки $5900.

Бензиновые авто по-прежнему удерживают лидерство на рынке. По уровню цен они занимают промежуточное положение между дизельными машинами и транспортом на газу. Средняя стоимость таких автомобилей сейчас составляет $6000, что на 3,4% больше по сравнению с прошлым месяцем.

На данный момент средняя цена подержанных дизельных автомобилей достигает $7200, что на 2,8% больше, чем месяцем ранее. Стоит отметить, что похожая динамика роста стоимости как дизельных, так и бензиновых машин наблюдается и на европейских авторынках.

В отличие от более стабильных сегментов, гибридные авто (включая MHEV, HEV и PHEV) традиционно демонстрируют высокую ценовую нестабильность. Однако на этот раз колебания были умеренными – средняя стоимость уменьшилась на 1,4% и сейчас составляет $14 000. Следует иметь в виду, что доля гибридов на вторичном рынке достаточно мала – около 1,2%, что и обусловливает большую изменчивость цен. Несмотря на это, текущая цена является второй самой высокой за последние 12 месяцев.

Что касается сегмента электромобилей, то после длительного периода снижения средней стоимости в течение большей части прошлого года, в октябре был зафиксирован существенный рост. Однако уже в декабре и январе цены снова начали снижаться, и только в феврале тенденция изменилась – средняя цена поднялась до $16 800, что на $800 больше. В марте же произошло небольшое снижение стоимости в категории BEV – на 1,8%, до $16 500.

Напомним, ранее мы рассказывали о льготах на растаможку авто, действующих в 2025 году.

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