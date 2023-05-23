Цветок покойников: Почему нельзя выращивать дома фиалки

Фиалки всегда украшали подоконник бабушкиного дома, и недавно мне захотелось иметь такой цветок, как воспоминание о нем. Однако, в процессе исследования можно встретить достаточно неприятную информацию относительно их влияния на энергетику. Чтобы узнать эту ситуацию и понять, где лучше держать фиалки дома, читайте наш материал.

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Есть мнение, что фиалки являются "цветками покойников" и принимать их в подарок может навлечь беду и проблемы со здоровьем. Кроме того, по поверью, фиалки отпугивают мужчин, и потому незамужним женщинам не рекомендуется держать их в своем доме во избежание одиночества. Если фиалка, которая уже находится у вас дома, увяла, то это может свидетельствовать о том, что она впитала негативную энергию из окружающего пространства, включая возможные болезни ее владельца.

С другой стороны, люди верят, что фиалка приносит обилие и создает атмосферу мира, покоя и гармонии в доме. Она считается символом счастья и тепла. Такие квартиры, где растут фиалки, отличаются своим уютом и гармонией взаимоотношений между членами семьи.

Кроме того, цвет фиалок также имеет свое значение. Например, красные фиалки связывают с появлением новых романтических отношений в жизни хозяйки дома и привлечением финансового достатка. Голубые фиалки считаются источником вдохновения для творческих личностей, а фиолетовые фиалки способствуют духовному росту и развитию интуиции. Розовые фиалки со своей стороны связываются с улучшением здоровья и поддержанием эмоционального благополучия.

На самом деле, выращивание фиалок дома является личным выбором, основанным на собственных представлениях и верованиях. Если вы наслаждаетесь красотой этих цветов и чувствуете положительное влияние от их присутствия, то уверенно можете их иметь в своем доме.

Раньше мы писали о том, почему нельзя дарить цветы в горшке, а также о приметах и предрассудках, связанных с приходом гостей.

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