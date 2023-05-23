Квітка небіжчиків: Чому не можна вирощувати вдома фіалки

Фіалки завжди прикрашали підвіконня бабусиного будинку, і недавно мені захотілося мати таку квітку, як спогад про неї. Проте, в процесі дослідження можна натрапити на досить неприємну інформацію щодо їх впливу на енергетику. Щоб з'ясувати цю ситуацію і зрозуміти, де краще тримати фіалки вдома, читайте наш матеріал.

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Існує думка, що фіалки є "квітками небіжчиків" і приймати їх у подарунок може накликати біду та проблеми зі здоров'ям. Крім того, за повір'ям, фіалки відлякують чоловіків, і тому незаміжнім жінкам не рекомендується тримати їх у своєму будинку, щоб уникнути самотності. Якщо фіалка, яка вже знаходиться у вас вдома, зів'яла, то це може свідчити про те, що вона вбрала в себе негативну енергію з оточуючого простору, включаючи можливі хвороби її власника.

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З іншого боку, люди вірять, що фіалка приносить достаток і створює атмосферу миру, спокою і гармонії у будинку. Вона вважається символом щастя і тепла. Такі квартири, де ростуть фіалки, відзначаються своєю затишністю та гармонією взаємин між членами родини.

Крім того, кольори фіалок також мають своє значення. Наприклад, червонуваті фіалки пов'язують з появою нових романтичних стосунків у житті господині будинку та притяганням фінансового достатку. Блакитні фіалки вважаються джерелом натхнення для творчих особистостей, а фіолетові фіалки сприяють духовному зростанню та розвитку інтуїції. Рожеві фіалки, зі свого боку, пов'язуються з покращенням здоров'я і підтримкою емоційного благополуччя.

Тож, насправді, вирощування фіалок вдома є особистим вибором, заснованим на власних уявленнях та віруваннях. Якщо ви насолоджуєтесь красою цих квітів і відчуваєте позитивний вплив від їх присутності, то впевнено можете мати їх у своєму будинку.

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